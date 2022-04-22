Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

22.04.2022 09:00
Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Uşak'ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir fabrikada seramik indirme-yükseltme makinasının altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Uşak'ta Banaz'a bağlı Gedikler köyünde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında Hüsamettin Susal (53), kırık seramiklerin kaldırmak amaçlı çalıştığı sırada seramik indirme - yükseltme makinasının altında kaldı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, Susal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Susal'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Seramik, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Seramik makinasının altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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