Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Serdal Adalı Beşiktaş başkan adaylığını açıklıyor
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Son Dakika: Serdal Adalı Beşiktaş başkan adaylığını açıklıyor

1 saat önce

Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerden Serdal Adalı, Beşiktaş Başkan adaylığını saat 12.00'de açıklıyor.

Son Dakika: Serdal Adalı Beşiktaş başkan adaylığını açıklıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta mevcut yöneticilerden Serdal Adalı, Beşiktaş Başkan adaylığını saat 12.00'de açıklıyor.


Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in edindiği bilgiye göre; gerekli imzaları toplayan Adalı, kesin adaylığını bugün açıklayacak.


Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17: 00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyor.


Fikret Orman dün düzenlediği basın toplantısında tekrar aday olmayacağını yinelemişti...

Hürriyet Gazetesi, Serdal Adalı, İsmail Er, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:11 
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