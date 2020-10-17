Son dakika... Serdar Ünsal, "Ermenistan'ın amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir" - Son Dakika

Son dakika... Serdar Ünsal, "Ermenistan'ın amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir"

17.10.2020 14:52
Son dakika... Serdar Ünsal,

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, "Ermenistan ordusunun Nahcıvan'a saldırısının amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, "Ermenistan ordusunun Nahcıvan'a saldırısının amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir" dedi.

Ünsal, "Ermenistan Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılar sonuç vermeyince Nahcıvan'a da saldırarak savaşı bölgeye yaymak ve Nahcivan üzerinde garantörlük hakkı olan Türkiye'yi savaşa sokmayı amaçlamaktadır. Ermenistan'ın kurduğu bu tuzağa ne Azerbaycan ne de Türkiye gelecektir. Ermenistan döktüğü kanda boğulacaktır." şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ermeniler yine sivil yerleşim yerlerine saldırarak 13 kişiyi daha şehit etmiştir. Şehit olanların arasında çocuklar bebekler vardır. Ermenistan'ın bu vahşi saldırısına maalesef dünya devletleri, seyirci kalmakta kimse savaş suçu işleyen Ermenilere dur dememektedir. Birleşmiş Milletleri bu insanlık dışı saldırıları sivillere uygulanan soykırımı kınamaya durdurmaya çağırıyorum. Fuzili şehrinin Ermeni çetecilerden temizlenmesi bizi mutlu etmiştir.Şimdi sıradaki şehir Şuşa 'dır. Ölenlere Allah'tan rahmet Azerbaycan ordusuna da başarılar diliyorum.Azerbaycan'ın 29. Bağımsızlık yıldönümünü kutluyorum." - IĞDIR

Son dakika... Serdar Ünsal, Ermenistan'ın amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Serdar Ünsal, 'Ermenistan'ın amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir' - Son Dakika

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