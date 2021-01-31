Son dakika! Sergen Yalçın: "Bu tip yol kazaları olabiliyor" - Son Dakika

Trabzonspor karşısında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından oyun olarak iyi olduklarını ancak topun kendilerini sevmediğini ifade ederek, "Bu tip yol kazaları uzun lig maratonunda olabiliyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Maça baktığımızda kırılma anları vardı bizim için. Öne geçtikten sonra skoru artırma şansı da yakaladık ama maalesef başarılı olamadık. İlk yarıda gidiş gelişli oyun oldu. Çok fazla kontra imkanı verdik rakibe. İkinci yarıda daha dengeli oldu. Kötü bir maç kaybettik. Ciddi pozisyonlarımız var, Trabzonspor kalecisinin ciddi kurtarışları var. Onu da tebrik etmek gerekiyor, takımını oyunda tuttu. Bu tür maçlar olabiliyor ligde. Bugün oyunsal anlamda bazı istemediğimiz şeyler gelişti. Basit top kayıpları bunun başında geldi ama önünü kesemedik. Sonuçta mağlup olduk. Çok kötü bir oyun oynamadık. 10 kişi kalınca bile oyun üstünlüğü bizdeydi. Bugün top bizi sevmedi diyebilirim. Bundan sonrasına bakacağız, olur böyle kayıplar. İnşallah bundan sonra kayıplar yaşamayız" diye konuştu.

"CENK BU CAMİANIN OYUNCUSU"

Bugün oynanan oyunun kötü olmadığını ifade ederek sözlerini sürdüren Yalçın, "Skor istediğimiz gibi olmadı. Kazanmak isterdik ama oluyor böyle sonuçlar. Oyun üstünlüğü bana göre net şekilde bizdeydi. 10 kişi kalınca dahi bizdeydi. Kaybettik, söyleyecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. Ara transferde ekonomik duruma göre hareket etmeye çalıştıklarını ifade eden Yalçın, "Çok da bu konulara girmek istemiyorum. Ekonomik boyutu aşamazsanız oyuncu alamazsınız. Elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz" dedi. Dorukhan'ın sahada kaptan olmasıyla ilgili soruya "Kaptanlık bantını birinin takması gerekiyordu Dorukhan taktı. Bu maçın tamamında konu bu olmamalı. Dengesiz bir hareket yaptı. O da kart görmek istemezdi ama bu futbol ve böyle olaylar olduğu için güzel. Çok da büyütmemek lazım" diyen Yalçın, Cenk Tosun transferi için de "Cenk listemizdeki alternatif isimlerden birisiydi. Başka isimlerle de ilgilendik. İşin ekonomik boyutu var ve istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Cenk bizim camiamızın oyuncusu, Premier Lig'de oynayan ve Türkiye Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu. Geldikten sonra umuyorum ondan da faydalanırız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)