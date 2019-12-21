Son Dakika | Sergen Yalçın'dan fikstür patlaması: 'Altıncı günde üçüncü maçımıza çıkıyoruz'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı.



Söze Mina'nın oğlunun geçirdiği kaza ile giriş yapan Yalçın, "Mina'ya geçmiş olsun. Oğlu ağır bir kaza geçirdi, yaşam mücadelesi veriyor. Beşiktaş maçından sonra öğrendik." dedi.



Daha sonra Rize maçı hakkında konuşan Yalçın, altıncı günde 3. maçlarına çıktıklarını ifade ederek TFF'ye eleştiri getirdi. Yalçın, "Geçen hafta kazanarak bir geri dönüş yaptık. Beşiktaş maçı sonrası kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bugünkü hedefimiz tabii ki kazanmak. Özellikle iç sahada bunu başarmamız gerek. Altıncı günde üçüncü maçımızı oynuyoruz. Yetkililer nasıl program yaptıysa. Büyük takımla oynuyoruz, 2.5 gün sonra büyük maç oynuyoruz sentetik sahada. Ardından gündüz maçına çıkıyoruz." şeklinde konuştu.



La Liga'da 17. haftada kameralara yansıyan en güzel enstantaneler;







