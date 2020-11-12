Son Dakika | Seri katilden 2 cinayete ilişkin savunma: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey - Son Dakika

Son Dakika | Seri katilden 2 cinayete ilişkin savunma: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey

12.11.2020 17:32
Son Dakika | Seri katilden 2 cinayete ilişkin savunma: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre ORDU ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), Dursun Kurt (70) ve Hasan Bayram'ın (50) öldürülmeleriyle ilgili görülen davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Adam öldürmek insanlık dışı bir şey.

ORDU ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), Dursun Kurt (70) ve Hasan Bayram'ın (50) öldürülmeleriyle ilgili görülen davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Adam öldürmek insanlık dışı bir şey. Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplandı" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE'YE GÖNDERİLDİOrdu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.BERAAT TALEBİNDE BULUNDU8 cinayet arasında yer alan Dursun Kurt ve Hasan Bayram'ın öldürülmeleriyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakkında 'yağma', 'hırsızlık' ve 'kasten öldürme' ile 'yangın çıkartmak suretiyle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın görülmesine devam edildi. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişileri öldürmediğini ileri sürüp, beraat talebinde bulundu.'İNSAN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRÜR MÜ?'Öldürülen Dursun Kurt'un teyzesinin eşi olduğunu anlatan tutuklu sanık Çayıroğlu, bu olaya ilişkin savunmasında da "İnsan eniştesini öldürür mü? Adam öldürmek insanlık dışı bir şey. Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplanarak dosyalar hazırlandı. Yanlı bir şekilde işlem yapılmıştır" dedi.Mahkeme heyeti, her iki dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmaları erteledi.

Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi


Son Dakika | Seri katilden 2 cinayete ilişkin savunma: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey

Hasan Bayram, Dursun Kurt, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Seri katilden 2 cinayete ilişkin savunma: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey - Son Dakika


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