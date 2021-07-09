TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, Burak Göksel ile Ferdi Konak'ı transfer etti.

Serik Belediyesi'nde düzenlenen törende, sağ kanat ve forvet oyuncusu Burak Göksel ile defans oyuncusu Ferdi Konak, kendilerini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Göksel, geçen sezon Kahramanmaraşspor'da, Konak ise Edirne Belediyesi Edirnespor'da forma giymişti.

Törene, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.