ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı.
Serik'e bağlı Yeşilvadi Mahallesi Karabük Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı güçlükle müdahale edilen yangına, 2 yangın söndürme helikopteri ve 13 arazözle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alınabildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:27 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Serik'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika