Kayseri'de serinlemek için Yamula Baraj Gölü'ne giren iki gençten biri kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hırka köyünde Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Yamula Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski köy yerinde dolaştı. Sıcak havada serinlemek isteyen Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, baraj gölüne girdi. Gençlerden Ahmet Beyit kaybolurken, Mustafa Utan ise kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Utan tedavi altına alınırken, Ahmet Beyit'i bulabilmek için arama çalışmaları başladı. Jandarma, Umke ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalara balıkçı teknesi de destek verdi. Balıkçı teknesinden göle atılan ağ ile Ahmet Beyit'e ulaşılmaya çalışıldı.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ahmet Beyit'e ulaşmak için Konya'dan balık adamların arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - KAYSERİ