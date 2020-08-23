Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na giren çocuk boğuldu.

Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki piknik alanına yakınlarıyla giden Metin Aymergen (17), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Aymergen'i bulmak için yakınları ve çevredekiler suya girdi.

Suda bulunarak dışarı çıkarılan Aymergen, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aymergen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gören Ali Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayalıklara yakın suyun içerisinde iki kişiyi gördüğünü ve birisinin "boğuluyoruz" diye bağırarak yardım istediğini söyledi.

Kıyıdakilerden 4 kişinin suya atladığını anlatan Kartal, "Çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Kurtarmaya çalıştıkları sırada diğer çocuk suya battı. Çocuk bulunamayınca ambulansı aradım. Daha sonra sudan çıkarılan çocuğa vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı." diye konuştu.

Metin Aymergen'in, memleketi Kars'tan Serik'te yaşayan ablasının yanına çalışmak için geldiği, ablası ve eniştesiyle piknik yapmak için Şahintepesi'ne gittikleri belirtildi.