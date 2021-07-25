Son dakika... Serinlemek için suya akın edenler, soluğu hastanelerde alıyor - Son Dakika

Serinlemek için suya akın edenler, soluğu hastanelerde alıyor

Tatil süresinde dış kulak iltihabına karşı uzmanlar uyardı

DENİZLİ - Son zamanlarda serinlemek için deniz, göl veya havuzlara akın edenler, soluğu hastanelerde almaya başladı. Dış kulak iltihabı şikayeti ile hastaneye başvuranlarım sayılarının arttığını belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sıcak yaz aylarında serinlemek için deniz, göl ve havuzlara girenler, daha sonra soluğu hastanelerde alıyor. Polikliniklerde dış kulak iltihabı şikayeti ile gelenlerin sayılarında ciddi artış olduğunu belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, tatil süresinde dış kulak iltihabına karşı uyarılarda bulundu. Havaların sıcak ve nemin fazla olduğu yerlerde daha sık görüldüğünü belirten Dr. Kenar, "Hepimiz denize giriyoruz ama herkeste olmuyor. Bazı yapısal faktörler var. Alerjik yapılı, kulak yolu dar olan kişilerde dış kulak iltihabı daha çok görülmekte. Dış kulağın asidik bir yapısı vardır. Suyun girmesiyle oradaki pH değerinin değişmesinden dolayı orada normalde olan ama enfeksiyon yapmayan mantar ve mikroplar asidik pH kaybolduğu için enfeksiyon yapar hale geliyor. Dış kulak yolu yuvarlak olduğu için şişme olduğu zaman doğal olarak tıkanıyor. Böylelikle kulakta tıkanıklık, işitme azlığı ve kulak etrafına yayılan ciddi ağrılar bizim tatilimizi sıkıntılı bir duruma getirebiliyor" dedi.

Dış kulak iltihabının temel sebebinin pH dengesinin bozulmasından kaynaklandığını belirten Dr. Kenar, "Bu durumda hastalar oraya kendi kendilerine bir şey sokmasınlar. Çünkü orası zaten dar ve ağrılı. Eğer oraya bir şey sokarlarsa oradaki deri yırtılır, üstüne çok daha farklı enfeksiyonel etkiler biner. Bu tür durumlarda en doğrusu bir sağlık kuruluşuna başvurmak. Mümkünse bir lokal temizlik yapmak. Ardından kulağın pH dengesini düzenleyebilecek solüsyonlar verilerek pH dengesini normale çevirmek gerekiyor. Uygun ağrı kesici ve antibiyotikler ile hastanın semptomlarını giderilmesi gerekiyor. Ana sebep kulağın pH dengesinin değişmesi, dolayısıyla ona yönelik tedavi uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Doktor onayı olmaksızın ilaç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Kenar, "Rahat, huzurlu ve güzel bir tatil geçirmek için güvenilir havuz ve plajlara girilmeli. Kulağımızı banyodan sonra kurulamamız gerekiyor. Kesinlikle kulak çöpü sokmamız gerekiyor. Havuza girmeden önce kulak tıkacı kullanabilirler. Ama ben hastalara sadece vazelinli pamuk öneriyorum. Endüstriyel ürünler lateks kökenli oluyor. Zaten alerjik olan kulak yoluna alerji yaptığı için oradaki ödemi ve şişliği arttırıyor. Onun dışında kulakları sağlam olan kişilerin herhangi bir önlem almasına gerek yok. Dış kulak iltihaplarında doktora danışmadan asla kendi kendine herhangi bir damla, ilaç, bitkisel veya uygun olmayan ürünler kullanılmamalı, kulakta ağrı duyulması durumunda en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Çünkü bu tür uygunsuz girişimler, dış kulak yolu iltihabını tedavi etmek yerine, daha kötüye gitmesine neden olabilir" diye konuştu.