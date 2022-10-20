Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

20.10.2022 13:49
Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole giren işçi servisindeki olayda yaralı sayısı 14'e yükseldi.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole giren işçi servisindeki olayda yaralı sayısı 14'e yükseldi.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö idaresindeki 17 LV 538 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden B.D.'nin kullandığı 16 JVE 98 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasındaki refüje girerek durabilirken, minibüs ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı yarış verip servis içerisindeki yaralıları ambulanslara alarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada minibüs sürücüsü H.Ö., ile birlikte araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı Düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı AFYONKARAHİSAR - Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Karahisar, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement