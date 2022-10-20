Son Dakika | Servis aracının otomobille çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole giren işçi servisindeki olayda yaralı sayısı 14'e yükseldi.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö idaresindeki 17 LV 538 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden B.D.'nin kullandığı 16 JVE 98 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol ortasındaki refüje girerek durabilirken, minibüs ise kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı yarış verip servis içerisindeki yaralıları ambulanslara alarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada minibüs sürücüsü H.Ö., ile birlikte araç içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR