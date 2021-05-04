BURSA SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

BURSA SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ KAZA ANI KAMERADA
04.05.2021 15:38
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 19 kişinin de yaralandığı servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 19 kişinin de yaralandığı servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından servis midibüsünün bariyerlere de çarparak yan yattığı görüldü.
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