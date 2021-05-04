BURSA DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN İLKNUR KAYA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BURSA DEVRİLEN SERVİS MİDİBÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN İLKNUR KAYA TOPRAĞA VERİLDİ
04.05.2021 18:16
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden, İlknur Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden, İlknur Kaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hamile olduğu öğrenilen İlknur Kaya'yı son yolculuğuna aynı fabrikada çalıştığı eşi Furkan, ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.
Son Dakika Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi