Son dakika! - Sessizliğe bürünen Medeniyetler beşiği Harput'ta Sonbahar güzelliği - Son Dakika

- Sessizliğe bürünen Medeniyetler beşiği Harput'ta Sonbahar güzelliği

ELAZIĞ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi medeniyetler beşiği Harput Mahallesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tamamen boş kaldı. Sonbahar renkleriyle huzur veren tarihi mahalle drone ile görüntülendi.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi tarihinin en sessiz günlerini, Covid-19 salgını kapsamında alınan 56 saatlik tedbir kısıtlaması nedeniyle yaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Harput'ta vatandaşlar evlerin çekilince sokak ve tarihi mekanlar boş kaldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve Pisa kulesinden bile fazla eğikliği tescillenen eğri minaresini içinde barındıran Harput Mahallesi'ndeki son durum havadan görüntülenirken, boş kalan mekanlar sonbaharla birlikte sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptı.

Mahalle sakinlerinin alınan tedbir kararlarına harfiyen uyduklarını belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, " Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın almış oldukları yasak kararına Harput uyuyor. Vatandaşların hiç biri dışarıda değil. Bu anlamda Harput Mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinleri, devletimizin vermiş oldukları her türlü karara harfiyen uyuyorlar" dedi.

Harput'un 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Muhtar Demirpolat, " Sonbaharla doğa değişti ve ağaçlar renk cümbüşüne dönüştü. Harput, yaz, kış, ilkbahar ve sonbaharda ayrı güzel. Yani Harput'un dört mevsimi de ayrı bir güzel. Bu anlamda en şanslı muhtarım diyebilirim" diye konuştu.