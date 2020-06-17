Son Dakika: Setur Duty Free, Trakya Bölgesi sınır kapıları mağazaları yeniden açıldı - Son Dakika

Setur Duty Free, yurt dışına çıkışların ve ülkeye girişlerin kısıtlandığı pandemi döneminde geçici süre ile kapatılan sınır kapısı mağazalarını yeniden açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Duty Free işletmeciliğinde Türkiye'nin önde gelen markası Setur Duty Free, Trakya Bölgesi'ndeki Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli mağazalarında yeni dönemde çalışanların ve misafirlerin sağlığını korumak amacıyla, Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda pek çok önlem aldı.

Setur Duty Free, pandemi döneminde geçici süre ile kapatılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli mağazalarını yeniden açtı.

Alınan önlemler ile ürünlerin depolandığı alanlardan, kasalara kadar tüm alışveriş sürecinde herkesin sağlığını korumaya yönelik adımlar atıldı. Söz konusu mağazalarda açılıştan önce tüm bölümlerin periyodik bakımları tamamlandı, gerekli dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yapıldı.

Müşterilerin uyum ve güvenle alışveriş yapılabilmesi için yer işaretlemeleri yapıldı, gerekli durumlarda mağazaya alınacak kişi sayısında sınırlama uygulaması başlatıldı. Mağaza girişinde, içinde, koridorlarda ve raflarda bilgilendirme dahil olmak üzere tüm uyarı ve önlemler alınmış durumda bulunuyor.

Setur Duty Free Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli mağazalarında, kozmetikten, gıdaya, aksesuardan giysiye kadar pek çok kategoride, seçkin markaların ürünlerine avantajlı fiyatlarla ulaşmak mümkün oluyor.

Setur Duty Free, Sağlık Bakanlığı'nın iş yeri pandemi ile mücadele yönlendirmeleri çerçevesinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ederek, diğer mağazalarının da yeniden hizmet vermeye başlaması için gün sayıyor.