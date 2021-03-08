Son dakika: Seul ve Washington, Güney Kore'nin ülkedeki ABD askerlerine fonu artırması konusunda anlaştı - Son Dakika

Son dakika: Seul ve Washington, Güney Kore'nin ülkedeki ABD askerlerine fonu artırması konusunda anlaştı
08.03.2021 00:05
Son dakika haberler... ABD ve Güney Kore, Seul yönetiminin ülkesindeki ABD askerlerine sağladığı fonları artırması için prensipte anlaştı.
ABD ve Güney Kore, Seul yönetiminin ülkesindeki ABD askerlerine sağladığı fonları artırması için prensipte anlaştı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington ve Seul yönetimleri, Güney Kore'de konuşlu ABD askerleri konusunda yeni bir anlaşmaya hazırlanıyor.
Yapılan açıklamaya göre, iki ülke Güney Kore'nin, bu ülkedeki ABD askerlerine sağladığı fonu artırması için prensipte anlaştı.
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