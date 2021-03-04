Sevgilisini bıçaklayan öfkeli kadın, hızını alamayınca bir de tekme savurdu - Son Dakika

Sevgilisini bıçaklayan öfkeli kadın, hızını alamayınca bir de tekme savurdu

04.03.2021 06:03

Beyoğlu'nda tartıştığı sevgilisini bıçakla yaralayan kadın, polis ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilmek üzere götürülen yaralı adama "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Dün akşam saat 23:30 sıralarında Cihangir Mahallesi, Dr. Mehmet Öz Sokak'ta iddiaya göre İrem D. ile Muhammer K. birlikte yaşadıkları evde arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrem D. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

"CAMIN ÜSTÜNDE BENİ DARBETTİ"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı. Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. "Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darbettiğini söyleyen İrem D., "Konuşturmadılar. Beni darbetti. Camın üstünde beni darbetti. Şu an polisler geldi" dedi.

Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa götürüldüğü sırada da tekme savurdu

BIÇAKLADIĞI SEVLGİLİSİNE TEKME İLE SALDIRDI

Polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak üzere binadan çıkarılan Muhammer K.'ya "Seni öldüreceğim" diyerek tekme savurdu. Hafif yaralı olan Muhammer K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı'nda bulunan Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa götürüldüğü sırada da tekme savurdu

İREM D. GÖZALTINA ALINDI

Birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçaklayan İrem D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sevgilisini bıçaklayan öfkeli kadın, hızını alamayınca bir de tekme savurdu

İstanbul, Beyoğlu, Polis, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini bıçaklayan öfkeli kadın, hızını alamayınca bir de tekme savurdu - Son Dakika


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