SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞA 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika
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SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞA 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

08.04.2022 13:42
SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞA 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

KAĞITHANE'de 16 Ağustos 2019'da sevgilisi Cengiz Kılıç'ı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen 3 çocuk annesi Ayşe Gül'ün yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

KAĞITHANE'de 16 Ağustos 2019'da sevgilisi Cengiz Kılıç'ı öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen 3 çocuk annesi Ayşe Gül'ün yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ayşe Gül hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 21 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Gül getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu.

"İLİŞKİNİN RIZAYA DAYALI OLDUĞU TARTIŞMASIZ"

Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Ayşe Gül ile maktül Cengiz Kılıç arasında bir gönül ilişkisi bulunduğu, bu ilişkinin rızaya dayalı yaşandığının tartışmasız olduğu belirtildi. Mütalaada, taraflar arasında son dönemlerde aralarında birtakım sorunlar ve tartışmalar yaşandığı, olay günü de Cengiz Kılıç'ın elinde bir bıçakla Ayşe Gül'ün kapısına geldiği, aralarında net tür bir konuşma yaşandığının açıklığa kavuşturulamadığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın Cengiz Kılıç'ın kapıyı açınca tekme atması üzerine, bu sırada ne yapacağını bilemeyerek silahla ateş ettiğini söylemesi yönündeki savunmalarına itibar edilerek "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından toplam 13 yıldan 21 yıla kadar hapsini talep edildi. Sanık ve avukatı, mütalaaya karşı savunma için süre talep etti. Son savunmalar için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, olayın yaşandığı adresin Ayşe Gül ile resmi nikahlı eşinin ikameti olduğu, Cengiz Kılıç'ın sanığın evinin merdivenlerde ölü bulunduğu ve sol tarafında bir adet bıçak olduğu kaydedildi. İddianamede, sanığın maktulü evinde bulunan silah ile vurduğu ve ardından silah ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu anlatıldı. Ayşe Gül, ifadesinde Cengiz Kılıç'ın ilişki yaşamak için baskı kurduğunu, tecavüz ettiğini öne sürdü. Birlikte olan fotoğrafların hepsinin rızası olmadan uyuşturucu etkisinde çektirdiğini iddia etti. Ancak iddianamede ise görüntülerin tek güne ait olmadığı, bir ilişki içerisinde karşılıklı iki tarafın rızası ile çekilebilecek görüntüler olduğu belirtildi. Ayşe Gül ile Cengiz Kılıç arasında gönül ilişkisinin olduğunun anlatıldığı iddianamede, görüntülerin tek bir günde çekilmediği, maktülün sanığı tehdit ettiğine dair delil bulunmadığı kaydedildi. Cengiz Kılıç'ın Anadolu Aile Mahkemesi'nde sanığın çocuğuna ilişkin babalık davası açtığı da anlatılan iddianamede, sanığın "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


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Ruhsatsız Silah, Ayşe Gül, Silah, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN SANIĞA 21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika


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