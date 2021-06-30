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Sevgilisinin evine bomba attığı kadın: Olaydan önce birçok kez tehdit etti - Son Dakika

Sevgilisinin evine bomba attığı kadın: Olaydan önce birçok kez tehdit etti

30.06.2021 11:09
Sevgilisinin evine bomba attığı kadın: Olaydan önce birçok kez tehdit etti, System.String[]

BAĞCILAR'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle 68 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tolga Zararsız (36), koronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle ilk duruşmaya katılamadı.

BAĞCILAR'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle 68 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tolga Zararsız (36), koronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle ilk duruşmaya katılamadı. Olay günü evde olmadığını belirten Müşteki Dilek K., "Olay gününden önce bana

'Mahallene gelip bomba patlatacağım, evini yakacağım' şeklinde mailler attı.  Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim. Cezaevinden bana mektup gönderiyor" dedi. Müştekinin annesi Nursel K. da "Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu, çok korktuk" diye konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın müştekiye gönderdiği belirtilen tehdit mailleri de ortaya çıktı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tolga Zararsız'ın koronavirüs testi pozitif çıktığından katılamadı. Müşteki Dilek K., ile anne ve babası duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı da duruşmada yerini aldı.Müşteki Dilek K. ifadesinde "Sanıkla 1 yıllık bir ilişkimiz vardı. 1 ay gibi bir sürede birlikte yaşadık. Ben ayrıldım ve Tolga ayrılığı bir türlü kabullenemedi. Mahalleme gelip, 'Bomba patlatacağım, evini yakacağım' şeklinde bana mailler attı. Cezaevinde olmasına rağmen bana içeriden mektup gönderiyor. Ablasına beni aratarak aracı kılıyor. Olay günü ben Yenibosna'ya bir kız arkadaşıma oturmaya gitmiştim. Ben evde yokken olanlar olmuş. Olay gününden önce de birçok kez tehdit etti, mahalleme geldi. 1 ay birlikte yaşadığımız dönemde kendisinden şiddette gördüm. Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim" dedi.

"OLAYDAN ÖNCE BU ADAM EVİN ÖNÜNE 2 KURŞUN BIRAKTI"Kızının sanıkla arkadaşlık kurduğunu ve kızını daha önce darbettiğinden sonradan haberdar olduğunu söyleyen baba Erdoğan K., "Sanık için 2 defa uzaklaştırma kararı aldık. Hatta bir kere baktım mahallemizde geziyor hemen polisi aradım. Olaydan önce bu adam evin önüne 2 kurşun bıraktı. Bir kere de 'Bomba atacağım' diyerek ses bombası attı. Olay günü ışıklar kapalıydı. Ben de bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak oldum. Komşumuz Tolga'yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti" diye konuştu.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR PATLAMA OLDU"Anne Nursel K. ise, "Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu. Çok korktuk. Biz ne olduğunu şaşırdık. Bomba atmasından önce sürekli evimizin oralara gelip, tehdit ediyordu. Biz yurt dışından geldik, yeni bir çevre oluşturuyoruz. O yüzden husumetli olduğumuz kimse yok. Komşumuz kaçan kişinin Tolga olduğunu söyledi. Olay yerinin orada kameralar var, incelenebilir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Tolga Zararsız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanığın dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME Bağcılar'da  geçen yıl 19 Aralıkta meydana gelen patlama olayı ihbarı üzerine yürütülen soruşturmada şüpheli Tolga Zararsız'ın evinde yapılan aramalarda birbirlerine bantlarla yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bomba ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu belirtildi. İddianamede pencerenin önünde bir adet patlamamış halde üzeri bantlarla sarılı bomba düzeneğinin olduğu anlatıldı. Şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçu kabul etmese de olay yerinde bulunan bomba ile aynı maddelere sahip bomba ve patlayıcı maddelerin ev aramasında şüphelinin ikametinde bulunduğuna iddianamede yer verildi. Şüphelinin olayda kullanmış olduğu silahın bomba olduğu ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre ele geçirilen bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde yıkıcı ve tahrip edici özelliğe sahip olduğunun tespit edildiği belirtildi.Şüphelinin atmış olduğu bomba ile müşteki Dilek K. ikamette bulunan herkese karşı ayrı ayrı "Nitelikli Kasten öldürmeye teşebbüs"  ve "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan toplamda 43 yıldan 68 yıla kadar hapsi talep edilirken, 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması isteniyor.


Bağcılar, Patlama, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisinin evine bomba attığı kadın: Olaydan önce birçok kez tehdit etti - Son Dakika


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