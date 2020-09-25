Son Dakika: Sevilla'yı 2-1 mağlup eden Bayern Münih, UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, normal süresi 1-1 sona eren maçta UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı uzatmada attığı golle 2-1 mağlup etti ve UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Zorlu mücadelenin 90 dakikalık normal süresi Lucas Ocampos ile Leon Goretzka'nın golleriyle 1-1 tamamlandı. Maçın 104. dakikasında Alman devi adına sahne alan İspanyol orta saha Javi Martinez, şık bir kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bayern Münih sahadan 2-1 galip ayrıldı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2. KEZ KUPAYI KAZANDI

Daha önce 2013 yılında Süper Kupa'yı kazanan Alman devi, bu zaferle ikinci kez kupa sevinci yaşadı. Almanya Bundesliga, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih, böylece bu sezon dördüncü kez kupa kaldırmış oldu.