Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi Gölyeri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede bir süre soğutma çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Menteşe'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika