Son dakika! Seydişehir'de asker adayları için yemek düzenlendi - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adayları ile yemekte buluştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde, Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerinden vatani görevleri yapmak üzere askere giden asker adayları ile bir araya geldi.

Kutsal bir görevi yerine getirmeye giden Mehmetçikleri unutmadıklarını ve yanlarında olduklarını kaydeden Tutal, "Biz millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi korumak zorundayız. Şükürler olsun birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece yürekli gençlerimizle biz her şeyin üstesinden geliriz. Tarih boyunca sizlerle gurur duyduk. Gurur duymaya da devam edeceğiz. Nöbeti gelen bu nöbeti yerine getiriyor. Vatan savunmasında yerine getireceğiniz görev için sizlere hayırlı tezkereler diliyorum. Hayırlarla güle oynaya sağ salim gidip gelin." dedi.

???????Tutal, asker adaylarına üzerinde "Vatan size minnettardır" yazan kutular içinde Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.