Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenecek Bisiklet Festivali, 2-3-4-5 Temmuz tarihlerinde Seydişehir'de yapılacak.



Bu yıl ilki düzenlenecek Bisiklet Festivali'ne Türkiye'nin değişik illerinden kayıt yaptıran 150 bisikletçinin katılacağı belirtildi.



Festivalin 3 Temmuz Cuma günü Kuğulu festival alanından hareketle başlayacak olan birinci parkurunun 64 kilometre, ikinci parkurunun 73 kilometre, üçüncü parkurun 45 kilometre olacağı bildirildi.

Seydişehir Belediyesi tarafından Kuğulu bölgesinde oluşturulacak kamp alanında tura katılmak için kaydını yaptıran misafirlerin, koronavirüse karşı en üst düzeyde önemlerin alınacağını belirtildi.



Festivale katılacak olan sporcuların ateş ölçümleri ve sağlık taramaları yapılarak Kuğulu Tabiat Parkına alınacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "kurulacak olan çadırlarımızda sosyal mesafe kuralına uyularak çadır arası mesafelerimiz 5 metre olacak. Belediyemizi tarafından bisikletseverlerimize maske ve dezenfektan dağıtımı yapılacak." dedi.