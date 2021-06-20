Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ulukapı Mahallesinde Nevzat Karyağdı'ya ait tek katlı evin mutfağında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, evin mutfağı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde bulunan ve uyudukları belirtilen Nevzat Karyağdı ve eşinin komşuların dikkati sayesinde zarar görmeden evden çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Seydişehir'de ev yangını söndürüldü - Son Dakika