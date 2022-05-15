Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.05.2022 18:25

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Derviş Kökeroğlu yönetimindeki 42 AAJ 594 plakalı otomobil ile Süleyman Zambakcı idaresindeki 42 ZT 796 plakalı otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolundaki Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kökeroğlu ile araçta bulunan torunu Şerifenur Cingöz yaralandı.

Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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