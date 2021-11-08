Son dakika... Seydişehir Devlet Hastanesi'nde palyatif bakım hizmete girdi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir İlçesi Devlet Hastanesi bünyesine kazandırılan 10 yataklı palyatif bakım merkezi hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tescil işlemleri tamamlanan 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezi, Seydişehir ve çevre ilçelerden gelen ve yaşamı kısıtlayıcı hasatlıkları olan kişiler için özel tıbbı bakım ile hemşirelik gerektiren hastaların tedavisinde kullanılacak.

Palyatif bakımın çeşitli hastalıklar nedeniyle tam olarak iyileşemeyen hastalara yardım etmeyi amaçlayan bir tıp alanı olduğunu belirten Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Havva Turaç Cingöz, palyatif bakımın, hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şekli olduğunu söyledi.

Başhekim Cingöz açıklamasının devamında, "Hastalığı iyileştirme amaçlı tedavilerin amacına ulaşamadığı durumlarda palyatif bakım devreye girer ve hastanın şikayetlerine yönelerek yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Amaç hastaların yaşamına yıllar değil yıllarına yaşam katmaktır. Bu nedenle palyatif bakım günümüzde insan hakları değerleri arasında sayılmaktadır. Bu servisin hizmete açılmasında bizden desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç hocamız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eder, Palyatif Bakım Merkezimizin ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." dedi.