Son dakika: Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi - Son Dakika
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Son dakika: Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi

05.07.2022 15:05

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da meydana gelen ve cep telefonuyla anlık kaydedilen trafik kazasında yara almadan kurtulan sürücü Kasım Karakaya, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobüs sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Aksaray'da meydana gelen ve cep telefonuyla anlık kaydedilen trafik kazasında yara almadan kurtulan sürücü Kasım Karakaya, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği otobüs sürücüsü hakkında şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, 3 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında, Kasım Karakaya (57) idaresindeki 68 AAV 414 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir karayolunun 25. kilometresinde şarampole girdi.

Kazada, sürücü Karakaya ve otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu. Sürücü Karakaya, karayolunda kendisini sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği yolcu otobüsünün şoförü hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan, kaza anı seyir halindeki otomobilden cep telefonuyla sosyal medyada yapılan canlı yayına yansıdı.

Demir doğrama ustası Karakaya, AA muhabirine, Gülağaç ilçesine seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini söyledi.

Otomobilde aile fertlerinin bulunduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Otobüsü sollayacaktım, önüme doğru geldi. Aracımla ters dönerek şarampole girdim. Aracım normal yolda ters döndü. Arabayı düzgün yoluna döndürmek için çok uğraştım ancak bir türlü çeviremedim. Otobüs sürücüsü hiç durmadan yoluna devam etti. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Telefonum sabit tutucuda sosyal medyadan canlı yayındaydı. Canlı yayın olmasaydı bu olayı nasıl ispat edecektim. Arabanın içerisinde 5 kişi vardı. Allah hepimizi korudu. Polis ekipleri geldi şikayetçi oldum. Otobüs sürücüsü eğer dursaydı, 'geçmiş olsun' deseydi ben hiçbir şey yapmayacaktım. Eşim olayın ardından baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri eşimi hastaneye götürdü. Şikayetçiyim, sürücünün bulunmasını ve ceza almasını istiyorum."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Seyir halindeki aracı ile canlı yayın yaparken kaza geçirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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