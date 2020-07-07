Son Dakika | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Son Dakika | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Alev alev yanan otomobile müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptı. Yangın söndürülürken otomobil adeta kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza Kdz. Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alevler içinde kaldı. Sürücüsünün kendini dışarıya zor attığı otomobildeki yangın giderek büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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