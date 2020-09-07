Son dakika... Seyir halindeki tomruk yüklü tır yandı - Son Dakika

Adana'da seyir halindeki tomruk yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Feke yolunda seyreden Cuma Keşifçiler yönetimindeki 27 V 0495 plakalı tomruk yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.