Son dakika... Seyir halindeyken alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 01 ASZ 98 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, aracı durdurup yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.İhbar üzerine, kavşağa 100 metre uzaklıkta bulunan merkezden itfaiyeden ekipler sevk edildi. Hemen müdahale eden ekipler, alevleri aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.

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