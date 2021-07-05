Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı - Son Dakika

Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Koltuk döşeme atölyesinde çalışanın üstünde ütüyü unuttuğu kumaşta yangın çıktı

İSTANBUL - Seyrentepe'de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakıp bankaya gitmesi sonrasında yangın çıktı. Alev alev yanan atölyedeki çalışanlar yangın merdiveninden aşağıya inmek istedi. Ancak kapısı kilitli olunca merdivenlerde mahsur kaldı. Yangın anları ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakarak bankaya gitmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek atölyeyi sarması üzerine içerideki çalışanlar yangın merdivenine giderek aşağıya inmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle merdivende mahsur kaldılar. Kapının kilidinin bina yetkileri tarafından açılması sonrasın çalışanlar aşağıya indi.

Çalışanlar merdivende mahsur kaldı

Atölyeden dumanların çıktığını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hem içerinde hem de merdiven yardımıyla dışarıdan müdahale etmeye başladı. Dakikalarca süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.