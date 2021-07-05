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Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

05.07.2021 17:51

Son dakika haberine göre Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı Koltuk döşeme atölyesinde çalışanın üstünde ütüyü unuttuğu kumaşta yangın çıktı Seyrentepe'de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakıp bankaya...

Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Koltuk döşeme atölyesinde çalışanın üstünde ütüyü unuttuğu kumaşta yangın çıktı

İSTANBUL - Seyrentepe'de bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakıp bankaya gitmesi sonrasında yangın çıktı. Alev alev yanan atölyedeki çalışanlar yangın merdiveninden aşağıya inmek istedi. Ancak kapısı kilitli olunca merdivenlerde mahsur kaldı. Yangın anları ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın üst katındaki koltuk döşeme atölyesinde çalışanın ütüyü kumaşın üzerinde bırakarak bankaya gitmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüyerek atölyeyi sarması üzerine içerideki çalışanlar yangın merdivenine giderek aşağıya inmek istedi. Ancak kapının kilitli olması nedeniyle merdivende mahsur kaldılar. Kapının kilidinin bina yetkileri tarafından açılması sonrasın çalışanlar aşağıya indi.

Çalışanlar merdivende mahsur kaldı

Atölyeden dumanların çıktığını gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hem içerinde hem de merdiven yardımıyla dışarıdan müdahale etmeye başladı. Dakikalarca süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Seyrentepe'de koltuk atölyesi alev alev yandı: Çalışanlar yangın merdiveninde mahsur kaldı - Son Dakika


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