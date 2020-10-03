Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı

Gelen son dakika haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Şi, mesajında, "Eşim Peng Liyuan ve ben, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve en kısa sürede iyileşmenizi temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Moon'dan geçmiş olsun mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de gönderdiği mesajda, Trump ile eşi Melania'ya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Moon, mesajında, "Eşim, ben ve Güney Kore halkı, Başkan ile First Lady'nin en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz." ifadesine yer verdi.

Trump ve eşinin tedavisi sürüyor

Trump, dün Twitter'dan, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan Trump ve eşinin buradaki tedavisi sürüyor.

Washington yönetimi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından Çin'i sorumlu tutuyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, geçen yıla damgasını vuran ticaret savaşı Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkı ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı sistematik insan hakları ihlallerinin yanı sıra teknoloji ve güvenlik gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şi Cinping, Melania, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi         
22:11
Azerbaycan 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Azerbaycan 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
21:49
Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı         
20:21
Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti         
19:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak         
15:38
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 23:21:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Şi ve Moon'dan Kovid-19'a yakalanan Trump'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei