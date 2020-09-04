Son dakika! Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalına atladı - Son Dakika

Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalına atladı

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Kozan'da kanallara akın eden çocuklardan kimi suya atladı kimi arkadaşları ile yarıştı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hissedilen kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ilçe de çobanlar hayvanları çaylara sürerken çocuklar kanalları plaja çevirdi.

Kozan'da iki gündür hissedilen kavurucu sıcaklar bunalttı. Termometreler 50 dereceyi gösterdiği ilçede gençler ve çocuklar sulama kanallarını havuza çevirdi.

Adana'da son 91 yılın en sıcak Eylül ayını geçiren vatandaşlar aşırı sıcaklardan bunaldı. Kanallara akın eden çocuklardan kimi havada takla atarak suya girdi kimi arkadaşları ile yarıştı.

Bazı gençler ve çocuklar kanal duvarlarında plaj gibi kullanarak güneşlendi. Bölgedeki yoğun sıcak nedeniyle çobanlar da hayvanlarını çay kenarlarına indirerek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.