Son dakika: Sıcaktan bunalan çocuklar Çoruh'ta serinliyor - Son Dakika

Sıcaktan bunalan çocuklar Çoruh'ta serinliyor

BAYBURT - Bayburt'ta artan sıcaklardan bunalan çocuklar, debisi düşen Çoruh Nehri'nde serinliyor.

Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh Nehri, bugünlerde azalan debisiyle dikkat çekiyor. Su seviyesinin düşmesi ve artan sıcaklıklar nedeniyle bazı çocuklar burada yüzerek serinliyor. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh Nehri'nde, havaların ısınması ve yağışların azalması ile su seviyesinin düştüğü gözlemleniyor. Su seviyesinin düşmesini fırsat bilen iki çocuk ise normalde tehlikeli olan ama bu günlerde durgunlaşan Çoruh Nehri'nde, etraftan geçen kalabalığa aldırmadan yüzerek, hem serinliyor hem de eğleniyor.