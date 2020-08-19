Son dakika... Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge alanlara sığındı

ERZURUM - Erzurum'da sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcaktan kaçmak için gölge alanlara sığındı.

Erzurum'da son zamanlarda artış gösteren sıcak hava nedeniyle çocuklar çareyi süs havuzlarında aradı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen havuza girip, serinlemeye çalıştı. Havuza giren ve etrafında güneşlenen çocuklar, fıskiye altında oyunlar oynadı. Elbiseleriyle süs havuzunda serinleyen çocuklar, havanın çok sıcak olması nedeniyle havuza girdiklerini ifade etti.

Öte yandan bazı vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle gölgede bulunan banklara oturup serinledi. Havanın çok sıcak olduğunu belirten vatandaşlar, "Erzurum'un kışı soğuk yazı sıcak. Yaz aylarında serinlemeye çalışıyoruz. Kış aylarında da ısınmaya çalışıyoruz" dedi.

Sıcaktan bunalan bir köpeğin ise yolun ortasındaki gölge alana yatması sıcak havanın etkisini gösterdi.