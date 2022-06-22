Son dakika! Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı (2) - Son Dakika
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Son dakika! Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı (2)

22.06.2022 21:23
Son dakika! Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı (2)

Son dakika haberine göre GELİNİNİ CEZAEVİ KAPISINDA KARŞILADIKonya'da, duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç (52), ilk duruşmada tahliye edildi.

GELİNİNİ CEZAEVİ KAPISINDA KARŞILADI

Konya'da, duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğu ve kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldüren Fatma Koç (52), ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, karar sonrası sevinç gözyaşı döktü. Fatma Koç, kararın Seydişehir Ceza ve İnfaz Kurumuna ulaşmasının ardından akşam saatlerinde tahliye edildi. Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç ise gelinini cezaevinin kapısında karşıladı.

'ÇOCUKLARIMLA MUTLU BİR HAYAT YAŞAMAYI UMUYORUM'Çocuklarına ve evine kavuşan Fatma Koç, "Allah herkesten razı olsun. Herkes arkamda durdu. Hiç umudum yoktu, avukatımın sayesinde tahliye edildim. Allah ondan razı olsun. Çıkamayacağımı sanıyordum, şu an evime geldim çok mutluyum. Kararı duyunca sevincimden ağladım. 5,5 aydır hapisteydim. Bundan sonra çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamayı umuyorum. Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.'EN DOĞRU KARAR VERİLDİ'

Fatma Koç'un avukatı Şefika Doğan ise "Başından bu yana Fatma Koç'un dosyasını takip ediyorduk. Müvekkilimin suçsuzluğuna inancımız, başından beri tamdı. Bu noktada en doğru karar verildi. Tahliye kararı bir noktada hem beklediğimiz hem de mahkeme tereddüde uğrar mı? diye düşündüğümüz bir karardı. Ama adalet yerini buldu. Bundan sonra bir keşif sürecimiz olacak ve akabinde yeniden bir duruşma görülecek. Gerekli savunmalarımızı yapacağız, buna karşın da müvekkilimin suçsuzluğu ortaya konulacak. Kendisinin cezalandırılmaya yer olmadığına dair bir kararla tamamen bu işten bitmiş bir vaziyette uğurlayacağız diye umuyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Koç, Fatma Koç, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma tahliye edildi, kayınvalidesi sevinçten ağladı (2) - Son Dakika
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