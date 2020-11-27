Son dakika gündem: Siemens Energy ve Stadtwerke Leipzig'ten iklime duyarlı iş birliği - Son Dakika

Son dakika gündem: Siemens Energy ve Stadtwerke Leipzig'ten iklime duyarlı iş birliği

27.11.2020 11:03
Son dakika gündem: Siemens Energy ve Stadtwerke Leipzig'ten iklime duyarlı iş birliği, System.String[]

Son dakika haberler: Siemens Energy, Stadtwerke Leipzig'in bölgesel ısıtma santralini iki modern teknoloji gaz türbini ile güçlendiriyor.

Siemens Energy, Stadtwerke Leipzig'in bölgesel ısıtma santralini iki modern teknoloji gaz türbini ile güçlendiriyor.

Siemens Energy'den yapılan açıklamaya göre, Siemens Energy, petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Stadtwerke Leipzig'in Almanya'da Leipzig Süd bölgesinde bulunan ısıtma santrali için iki modern gaz türbini paketi tedarik ediyor.

Kombine ısı ve güç teknolojisine sahip olacak şekilde, şirketin Bornaische Strasse'deki yerinde inşa edilecek yeni gaz santrali, şehre elektrik ve bölgesel ısı sağlayacak.

2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan yeni santral, elektrik kaynağının karbondan arındırılmasına iki şekilde katkıda bulunacak. İlk olarak Stadtwerke Leipzig'i Lippendorf linyitle çalışan elektrik santralinin bölgesel ısısından bağımsız hale getirmesi planlanan proje yatırımı, aynı zamanda operasyonlara başladıktan birkaç yıl sonra yüzde 30 ila 50 oranında yeşil hidrojen ile çalışacak.

Uzun vadede Siemens Energy'nin her biri yüzde 41 maksimum verimliliğe sahip iki SGT-800 gaz türbininin elektroliz yardımıyla rüzgar veya güneş enerjisinden ürettiği yüzde 100 yeşil hidrojen ile çalıştırılması planlanan tesis, karbondioksit salınımı gerçekleştirmeyerek iklimi de koruyacak.

Yaklaşık 125 megavat (MW) elektrik kapasitesi ve 163 MW termal kapasiteye sahip, maksimum yakıt verimliliğinin yüzde 93 olması planlanan santral, Siemens Energy'nin kurulumunu ve aktivasyonunu gerçekleştireceği SGen-100A jeneratörleri içeren iki SGT-800 gaz türbini paketi ve SIESTART akü çözümü ile güçlenecek.

Bu kaynaklar ile tesis, beklenmedik bir genel elektrik kesintisi durumunda dahi harici bir güç kaynağı olmadan kendi kendini aktive ederek operasyonlarını sürdürebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Energy Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karim Amin, Almanya'da yeni seviye ve karbondan arındırılmış bir enerji karışımına geçişi daha da teşvik etmek amacıyla Stadtwerke Leipzig ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Temiz enerji üretimi kapsamında sunduğumuz SGT-800 gaz türbinimiz, yalnızca sınıfındaki en düşük emisyonları elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek yakıt esnekliği ve düşük kullanım ömrü maliyetleriyle de dikkati çekiyor." ifadelerini kullandı.

Stadtwerke Leipzig Genel Müdürü Karsten Rogall ise sürdürülebilir kaynaklarla enerji üretiminin önemine işaret ederek, "Siemens Energy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde yeni bir modern teknoloji bölgesel ısıtma santraline yatırım yaparak, sadece Leipzig Şehrine önümüzdeki on yıllarda elektrik ve ısı sağlanmasına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda dekarbonizasyonu aktif olarak hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Kullandığımız yakıttaki hidrojenin payını esnek bir şekilde artırmak, Leipzig için sürdürülebilir ve güvenilir bir güç kaynağı sağlamak açısından çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika gündem: Siemens Energy ve Stadtwerke Leipzig'ten iklime duyarlı iş birliği

Siemens, Leipzig, Almanya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika gündem: Siemens Energy ve Stadtwerke Leipzig'ten iklime duyarlı iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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