Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı

16.03.2021 09:54
Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Sierra Leone Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde söz konusu ülkeden 5 bakanın katılımıyla "Sierra Leone Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" yapıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Sierra Leone Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde söz konusu ülkeden 5 bakanın katılımıyla "Sierra Leone Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, Teknik ve Yüksek Eğitim Bakanı Alpha Wurie, Maden ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Musa Timothy Kabba, Turizm ve Kültür Bakanı Memunatu Pratt, Tarım Bakanı Abubakar Karim, Yatırım Teşvik ve İhracat Ajansı Müdürü Sheku Lexmond Koroma ile çok sayıda ASO üyesi katıldı.

Cabbar, toplantıdaki konuşmasında, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve Sierra Leone Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla ekonomik ilişkilerin güçleneceğini, Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olan Sierra Leone'nin genç nüfusu ve zengin yeraltı kaynaklarıyla ekonomik olarak gelişme gösterdiğini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin düşük seviyelerde olduğuna işaret eden Cabbar, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl büyükelçiliğin açılmasıyla iki ülke arasında ticaret ivme kazanacaktır. Biz de ASO olarak Sierra Leone'nin kalkınması için işbirliğine hazırız. Ankara, potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan, teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi. Altın madenciliği sektöründe iş yapan firmaların önemli bir kısmı bizim üyemiz ve bu firmalar büyük tecrübeye sahip. Bu alanda da işbirliği yapabiliriz."

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis, Türk yatırımcıları ülkede görmek için işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını aktararak, " Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yükselen gücü bizler açısından memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Maden ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Kabba da ülkesinin madencilik sektöründe dünyanın en değerli maden kaynaklarına sahip olduğuna, ülkedeki maden kaynaklarını çıkarmak için rekabetçi ve dengeli yatırım ortamı oluşturmak istediklerine işaret etti.

Turizm ve Kültür Bakanı Pratt da ülkesinin turizm alanında sahip olduğu yatırım fırsatlarına değindi.

Tarım Bakanı Karim ise ülkesinin tarım sektöründe birçok fırsatlara sahip olduğunu bildirdi.

Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Mohamed Hassan Kaisamba da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirterek, eğitim, sağlık, inşaat, alt yapı, gıda, turizm yatırımları konusunda Türk iş insanlarını ülkesine davet etti.

Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı
Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı
Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı

Ankara Sanayi Odası, Sierra Leone, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! ASO üyelerine Sierra Leone'de ticaret ve yatırım fırsatları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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