Son dakika! Şifa kaynağı bitkisel ürünlerde sahtecilik uyarısı - Son Dakika

Pandemi döneminde insan sağlığı açısından doğal ürünlerle bitkilerin gücü ve faydası bir kez daha ön plana çıktı. Bazı aktarlarda satılan ürünler ise sahte olduğu için şifa bulmak isteyen vatandaşların hüsrana uğramasına neden oluyor. İzmir'de doğal ürünler hazırlayıp satan aktar ve ziraat mühendisi Mete Eltepe, sektör içinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, yararı olmayan çeşitli ürünler ile vatandaşların kandırıldığını iddia etti. Bazı firmalara ait ürünlerin vücuttaki belli sıkıntılara iyi geldiği söylenerek satıldığını dile getiren Eltepe, vatandaşları aktarlardan alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardı. Zerdeçal ya da kimyon satın alınırken tazeliğin önemli olduğunu hatırlatan Mete Eltepe, "Karabiber, sumak, kekik ve zencefil gibi ürünler gerçekten insan sağlığına son derece faydalıdır. Yeter ki bir baharatı başka biriyle karıştırıp bir şeye iyi geldiği söylemlerine kulak asmasınlar. Gerçek kekik ve zerdeçal Türkiye'de rahatlıkla bulunabilir ve faydaları yüksek bitkilerdir. Bunları güvendikleri yerlerden deneyip görerek tüketmelerini öneriyorum. Adaçayının da bugünlerde tüketimi çok faydalıdır. İçine az tuz atıp gargara yapabilirsiniz. Ama adaçayını tablet halinde almalarını önermiyorum. O zaman içine ne miktarda konulduğu tespit edilemez" dedi.

'BAZI FİRMALAR İÇİNE KOYMADIKLARI ÜRÜNÜ KOYMUŞ GİBİ GÖSTERİYOR'Ağrı kesici kremlerde sahte ürünlerin artış gösterdiğini ifade eden Mete Eltepe, bir ürünün içine konulmayan bitkilerin içindeymiş gibi piyasaya çıkarıldığını öne sürerek şöyle devam etti: "Bazı firmalar hiçbir şekilde içine o ürünü koymadığı halde koymuş gibi gösteriyorlar. Lavanta, biberiye, kekik yağları ağrı kesici özelliği olan yağlar. Firmalar bunu içine koymasa da o ürünün içine koymuş gibi gösteriyor. Müşterinin bilinçli olup bunu araştırması, üretim yeri, tarihi ve tüm koşulları iyi bilmesi gerekir. Vatandaşlar eğer emin oldukları bir yer yoksa bitkileri kendileri karıştırsın. Yani yıllardır alışveriş yaptıkları bir aktar yoksa, emin olamıyorlarsa kendileri bitkileri karıştırıp kullanabilir. Lavanta, kekik, biberiye ve az da olsa susam yağını karıştırarak güzel bir ağrı kremi ya da masaj yağı elde edebilirsiniz. Burada ısı çok önemlidir. Diz, bel ağrılarında o yağı elimize alıp ısıttıktan sonra ağrıyan bölgeye sürüp sıcak bir havluyla sarmayı öneriyorum"'FAYDASINI GÖRDÜĞÜM ÜRÜNLERİ SATIN ALIYORUM'Aktarlardan sıklıkla alışveriş yaptığını söyleyen Mustafa Yayıntaş ise mide ağrısı ve yaralar için kantaron yağı kullandığını dile getirerek "Zencefil ve tarçın almak için geliyorum. Aktarlardaki ürünlerin sahte olabileceği söyleniyor. Yıllardır güvendiğim yerlerden alışveriş yapıyor ve faydasını gördüğüm ürünleri satın alıyorum. Şimdiye kadar olumsuz bir durum yaşamadım" diye konuştu.İzmir Ticaret Odası üyesi bir firma yetkilisi Bekir Bilen de piyasaya sunulan sahte ürünlerin her yıl artış gösterdiğine dikkat çekerek güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını önerdi. Bilen, "Piyasada çok fazla çakma ürün olarak adlandırılan tescili olmayan ürünler var. Şifa bulmak için önce tescilli ürünler tercih edilmeli. Vatandaşlar doktor kontrolünde bu bitkilerden faydalanmalı. Kutu içinde orijinal olmayan ürünler piyasaya sürülüyor. Yanlış ürünler, yanlış kullanılıyor. O zaman fayda sağlanmaz. Ben 12 yıldır bu sektördeyim. Her yıl sahte ürünler oluyor. Bir ürün çok tuttuysa hemen ardından onun yan ürünü ve orijinal olmayanı çıkıyor. Görüntüsü de aynı olduğu için vatandaşlar da bunu kolaylıkla ayırt edemeyebiliyor. Denetimler bu sıralar arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı şikayetler üzerine denetimleri gerçekleştiriyor. İnsanların bunu ayırt etmeleri için üzerindeki hologram ve barkodlarına dikkat etmeleri gerekir. Kış ayları yaklaşıyor. Herkes bağışıklığını artırmak için önlemini alsın" dedi.'HIRSIZA KİLİT DAYANMAZ' İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen ise sahtecilik yapanların her sektörde olduğu gibi baharatçılar içinde de olduğunu belirterek, "Hırsıza kilit dayanmaz. Sahtekarlık her meslek dalında var. Lokantalarda artık karabiber, kimyon, nane ve kekik paketlenerek müşteriye sunuluyor. Biz istiyoruz ki, ürünün son kullanma tarihleri ve hangi firmanın imal ettiği gibi bilgiler bu paketlerde belirtilsin. Denetimlerin olduğunu biliyoruz. Ama halk da dikkat etsin" dedi.Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların kendilerini öncelikle Türk doktorlarına emanet etmesini öneren Gönen, şöyle konuştu:

"Kendini tabip olarak tanıtıp 50 TL'lik malı 500 TL'ye satan sahtekarlardan alışveriş etmesinler. Karabaş otu, hindiba, ıhlamur ya da zencefilin şifalı olduğu zaten halk tarafından biliniyor. Bunları alırken kalitelisini ve alacakları yeri iyi seçerek bilinçli tüketici olmalarını öneriyorum. Halkımız pazar yerlerinde açıkta satılan baharatlardan uzak dursun. Bakanlık her hafta denetim yapıyor. Bizim meslek dalımızda olan insanlar kesinlikle hijyen kurallarına uyuyor. Ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Ama halk da bilsin ki ucuz etin suyu yavan olur. Lütfen bildiğiniz aktarlardan alışveriş yapın. Baharat deyip geçmeyin."