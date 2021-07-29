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Son dakika: SIGAR: Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini "varoluş kriziyle" karşı karşıya bıraktı - Son Dakika

Son dakika: SIGAR: Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini "varoluş kriziyle" karşı karşıya bıraktı

29.07.2021 18:41
Son dakika: SIGAR: Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini

Son dakika haber: ABD'nin, Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişliği (SIGAR), Taliban'ın ABD ile Şubat 2020 anlaşmasının ardından saldırılarını ikiye katlamasının sonucu Afgan hükümetinin bir "varoluş krizi" ile karşı karşıya kaldığını savundu.

ABD'nin, Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişliği (SIGAR), Taliban'ın ABD ile Şubat 2020 anlaşmasının ardından saldırılarını ikiye katlamasının sonucu Afgan hükümetinin bir "varoluş krizi" ile karşı karşıya kaldığını savundu.

SIGAR tarafından hazırlanan rapora göre, Taliban'ın Afganistan'daki saldırılarının sayısı, ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de imzalanan Doha anlaşması öncesi üç ayda 6 bin 700 iken, sonrasında Eylül-Kasım 2020 döneminde 13 bin 242'ye yükseldi.

Saldırı sayısı, sonraki her üç aylık dönemde 10 binin üzerinde devam etti.

Böylece Taliban saldırılarında artış yaşandığı uzun süredir bilinmekle birlikte bunun sayısal verileri ilk kez açıklanmış oldu.

ABD, Taliban'ın Kabil hükümetiyle bir barış anlaşması müzakere edeceği beklentisiyle tüm birliklerini Afganistan'dan çekmeye başladı.

Doha anlaşması, beklenen sonucu vermedi

SIGAR'ın raporunda, Doha anlaşmasının, Taliban-Kabil görüşmelerini ilerletmek yerine, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla hükümet güçlerini hazırlıksız yakalayarak sivil ölümlerinin sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.

Raporda, Doha anlaşmasından bu yana Taliban güçlerinin saldırılarındaki artışın Afgan hükümetini "varoluş kriziyle" karşı karşıya bıraktığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan'daki ABD-NATO ortak kuvvetinden alınan verilere atıfta bulunulan raporda, 2020 yılının ocak-mart döneminde 510 sivilin öldüğü ve 799 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sonraki dönemlerde sayıların giderek yükseldiğine dikkat çekilen raporda, 2020'nin üçüncü çeyreğindeki can kaybı sayısının 1058 ve yaralı sayısının 1959 ile en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bu yıl nisan ve mayıs ayındaki verilere göre, 705 sivilin öldüğünün ve 1330 kişinin yaralandığının aktarıldığı SIGAR raporunda, ABD-Taliban anlaşması gereği şiddeti azaltmak için ABD'li yetkililerin Taliban'a defalarca çağrıda bulunmasına rağmen, Taliban'ın şiddeti azaltmadığı vurgulandı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: SIGAR: Taliban saldırılarının artması Afgan hükümetini 'varoluş kriziyle' karşı karşıya bıraktı - Son Dakika


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