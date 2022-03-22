Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı - Son Dakika
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Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı

22.03.2022 20:59

Son dakika haberi: Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı.

Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı

İSTANBUL - Sancaktepe'de ailesiyle yaşadığı evde sigara içen şahıs, ailesi ve astım hastası babası tarafından sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle cinnet getiren şahıs eline aldığı bıçak ile dehşet saçtı. Cinnet getiren oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne hayatını kaybederken baba ile iki kardeş yaralandı. Hastanede tedaviye alınan babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, iddialara göre ailesiyle yaşayan Reşit Yüksel evde sigara içtiği sırada annesi ve astım hastası olduğu ileri sürülen babası tarafından evde sigara içmemesi konusunda uyarıldı. Duruma öfkelenen Reşit Yüksel, cinnet getirdi ve eline bıçağı al alıp önce annesine saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan anne Çiçek Yüksel hayatını kaybetti. Hızını alamayan Reşit Yüksel bu kez babası Ahmet Yüksel'e saldırdı. Ardından evde bulunan iki kız kardeşini de yaraladı. Saldırgan Reşit Yüksel kız kardeşlerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan kardeşler polise haber verdi. Evde bulunan iki küçük kardeşleri ise yara almadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde dehşet saçan Reşit Yüksel'i gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Çiçek Yüksel' in cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı baba ve kızları ise hastaneye götürüldü.

Baba Ahmet Yüksel'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, iki kızın sağlık durumunun iyi olduğu, bacaklarında sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayı sigara içme tartışması yüzünden gerçekleştirdiği ve yaptıklarını "babam bana küfür etti" diyerek savunduğu ileri sürüldü.

"Tartışma üzerine annesini, babasını ve kız kardeşini bıçaklamış"

Olayı anlatan komşuları Kemal Yıldırım "Büyük oğlu yeni cezaevinden çıkmış. Evde bir tartışma olmuş. Tartışma üzerine annesini, babasını ve kız kardeşini bıçaklamış. Anne aynı gün vefat etti. Baba ile kız kardeş yoğun bakımda. Annenin cenazesini de Mersin'e götürdüler." dedi.

"Duvarlar, yerler hep kandı"

Komşuları Büşra Akar ise "Evde kavga çıkmış. Herhalde adam gelip babasının göbeğinden kızın da bacağından bıçaklayıp kaçmış. 4, 5 tane ambulans, polis ve olay yeri inceleme geldiler. Yukarda evi kontrol ettiler. Duvarlar, yerler hep kandı. 1, 2 ay olmuştu yeni taşınmışlardı." diye konuştu.

Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı
Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı
Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı

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İstanbul, Sigara, Cinnet, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Sigara kavgasında aile dehşeti yaşandı... Gözü dönen şahıs annesini öldürdü, babası ve kız kardeşlerini yaraladı - Son Dakika
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