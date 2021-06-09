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Son dakika: Sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yüzde 58'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yüzde 58'e yükseldi

09.06.2021 11:16
Son dakika: Sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yüzde 58'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haber: Pandemi nedeniyle tütün ürünleri kullanan ancak bırakmak isteyenlerin sayısında da bir artış yaşandığını kaydeden Öğr. Gör.

Pandemi nedeniyle tütün ürünleri kullanan ancak bırakmak isteyenlerin sayısında da bir artış yaşandığını kaydeden Öğr. Gör. Özlem Demir, Yeşilay'ın 'Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması'na göre son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ve sigarayı bırakmak isteyenlerin oranının da yüzde 37'den yüzde 58'lere kadar çıktığını söyledi.

Tütün ürünleri kullananların enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmeleriyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma risklerinin yüksek olduğunu vurgulayan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Demir, Türkiye'de kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ve eğitimler sonucu son dönemde sigara kullananların sayısının 30 milyondan 20 milyon seviyelerine kadar düştüğünü kaydetti.

SON 6 AYDA HER 10 KİŞİDEN 1'İ SİGARAYI BIRAKTI

Demir, Yeşilay'ın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması"nın Covid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığı bilgisini de paylaştı. Araştırmada sigara kullanımını azaltan bireylerin çoğunluğunun salgın döneminin sigarayı bırakmak için doğru zaman olabileceğini düşündüklerinin gözlendiğini ifade eden Öğr. Gör. Özlem Demir, "Bu dönemde sigarayı bırakmak isteyenlerin oranının da yüzde 37'den yüzde 58'lere kadar çıktığını gördük" dedi.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ SİGARA İÇENLERDE DAHA FAZLA

"İçilen her bir sigaranın insan yaşamından 12 dakika eksilttiğini düşünürsek sigara ile mücadele bireysel değil toplumsal olmalıdır" diyen Öğr. Gör. Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sigara içen bireyler, virüsün damlacık yoluyla bulaşması ve hijyen şartlarının sigara kullanımı sırasında tam yerine getirilememesinden dolayı ciddi Covid-19 enfeksiyonu riski altındalar. Sigara ve dumanı, öksürme veya hapşırmayı tetikleyerek virüslerin havada ve yüzeyde yayılmasına yol açıyor ve bu nedenle sigara içen bireylerin virüs için bir bulaş kaynağı olduğunu görüyoruz." Sigara kullananlarda bulaş sonrası hastalığın daha hızlı ilerlediğini, hastanın bakıma ve ek tedavilere daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Demir, "Yoğun bakım ve hastanede yatma süresinin tütün ürünü kullanan bireylerde daha fazla olması bilimsel olarak da şaşırtıcı değil" dedi.

Öğr. Gör. Özlem Demir, "Kovid-19 aşısının yeterli fayda sağlaması, hastalığın tekrarlamaması ve enfeksiyonun en zararsız şekilde atlatılması için tütüne hayır demenin tam zamanı" diyerek sözlerini sonlandırdı.


Son dakika: Sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yüzde 58'e yükseldi

Özlem Demir, Pandemi, Sigara, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Sigarayı bırakmak isteyenlerin oranı yüzde 58'e yükseldi - Son Dakika


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