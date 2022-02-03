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Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen - Son Dakika

Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen

03.02.2022 10:57

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.

Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.

Balıkesir'de akşam saatlerinde yağmuru bekleyen vatandaşlar, akşam ezanından sonra havanın kapandığı anlarda gökyüzünde dans eden sığırcık kuşlarını izledi. Kuşların dansı çevredeki vatandaşları mest etti. Altıeylül semalarında adeta koreografi yapan kuşlar gökyüzünün karanlığa dönüşmesiyle ortadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaşından da cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni gördü.

Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen
Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen
Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen

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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sığırcık kuşlarından görsel şölen - Son Dakika


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