Son dakika! "Sihirbaz" imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış - Son Dakika

Son dakika! "Sihirbaz" imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da sahte senet düzenleyerek iş adamlarını 256 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen çetenin senetlerini imzayı atan ve "sihirbaz" lakabıyla anılan kaligrafi sanatçısının polis baskını sırasında imza çalışması yaptığı ve bu kağıtları tencerede kaynatarak yok edemeden polise yakalandığı...

Son dakika!

Adana'da sahte senet düzenleyerek iş adamlarını 256 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen çetenin senetlerini imzayı atan ve "sihirbaz" lakabıyla anılan kaligrafi sanatçısının polis baskını sırasında imza çalışması yaptığı ve bu kağıtları tencerede kaynatarak yok edemeden polise yakalandığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, sahte senet düzenleyerek haksız kazanç elde eden çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu bilgisine ulaştı. 14 Şubat günü, 156 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si avukat 7 zanlı tutuklandı.

Polis çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Çetenin yine sahte 6 senet ile 100 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla 25 Eylül günü şafak vakti ikinci kez operasyon yaptı.

Adana merkezli İstanbul, Adıyaman, Antalya, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonda 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u tutuklanırken 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetede toplamda 17 zanlı tutuklandı.

Polis çeteyi teknik ve fiziki olarak takip ettiğinde çetenin bir avukat F.P. ve O.Y. tarafından yönetildiğini, bu avukatın özel bir bankada çalışan eşinin ise zengin iş adamlarını belirleyip hem isimlerini hem de imza örneklerini çeteye verdiklerini tespit etti. Bu dakikadan sonra ise çetenin kaligrafi sanatçısı üyesi F.T.G.'nin devreye girdiğini belirledi. Ayrıca polis takipte bu kaligrafi sanatçısının aldığı imzaların aynısını atabilmek için imza hangi kalemle atıldıysa o kalemi alıp en az 6 ay çalışarak imzayı birebir taklit ettiği tespit edildi. Bunun karşılığında da kaligrafi sanatçısına alınan paranın yüzde 5'inin verildiği öğrenildi. Ayrıca N.G.'nin de kaligrafi sanatçısı eşine yardım ettiği öğrenildi. Bu nedenle de kaligrafi sanatçısına çetenin kendi arasında "Sihirbaz" ismini taktığı belirlendi. Sihirbaz'ın taklit ettiği imzaları daha sonra büyük bir tencereye koyup suda kaynatarak yok ettiği de belirlendi.

"Sihirbaz son imzaları kaynatamadı"

kaligrafi sanatçısı F.T.G, İstanbul'da saklandığı evde polis baskınında eşiyle birlikte yakalandı. Polis baskında F.T.G'nin evinde boş kağıtlara atılmış bir birinden farklı çok sayıda imza örneği de buldu. Ayrıca boş senetlere atılmış imzalar da çıktı. Polis bu senetlere el koyup zanlı karı kocayı da gözaltına aldı.

Polis ele geçirdiği delilleri de dosyaya koydu. Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak eşinin, imza attığını savcılıktaki ifadesinde itiraf ettiği öğrenildi. Kaligrafi sanatçısının makine mühendisi olduğu bu dönemde teknik resim dersinden dolayı el becerisinin çok iyi olduğu avukat O.Y.'nin de bu nedenle kaligrafi sanatçısını bularak sahte imza attırdığı öğrenildi. Ayrıca attığı bazı imzaları kriminal ve adli tıbbın bile fark edemeyip gerçektir dediği ortaya çıktı.

"600 vatandaşı dolandırmış"

Daha önce2012 yılına kadar Adana'da müteahhitlik yaptığı belirtilen F.T.G'nin Mersin'de 44 odalık devremülk yapacağı vaadiyle binanın sadece temelini atıp 600 kişiyi satıp dolandırdığı iddia edildi.

Şüpheli F.T.G. hakkında "dolandırıcılık" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından da kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Eşi N.G.'nin de yıllarca bir kamu bankasında çalıştığı belirlendi.

Operasyon kapsamında eski kabadayılardan Dündar Kılıç'ın üvey oğlu D.K.'nin de soruşturma kapsamında 45 milyon liralık 3 ayrı "sahte senet" oluşturmaktan tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Davacı tarafta ise Türkiye'nin en eski sanayici ailelerinden Ellialtıoğlu ailesinden Ahmet Feyzi Ellialtıoğlu bulunuyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklanan kriminoloji uzmanı emekli 1. sınıf emniyet müdürü R.K'nin bilirkişi olarak "gerçektir" raporu verdiği 4 senetteki imzaların kriminal incelemede sahte olduğu belirlendi. - ADANA

Son dakika! Sihirbaz imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış
Son dakika! Sihirbaz imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış

Zahit Şeyhanoğulları, Polis Baskını, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 'Sihirbaz' imzaları tencerede kaynatamadan polise yakalanmış - Son Dakika

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