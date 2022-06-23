Son dakika: Siirt'e doktor atamaları

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanlığınca ilin merkez ve ilçelerindeki sağlık kurumlarına 8'i uzman 14 doktorun atandığını belirtti.

Ören yaptığı yazılı açıklamada, yeni ataması yapılan doktorlarla vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunulacağını bildirdi.

Ülkede son 20 yılda sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Ören, "Merkez ve ilçelerdeki hastanelerde ihtiyaca binaen yaptığımız görüşmeler neticesinde, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3'ü uzman 6 doktor, Eruh Devlet Hastanesi'ne 2'si uzman 4 doktor, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne 2 uzman, Pervari ve Baykan Devlet hastanelerine 1'er doktor olmak üzere 14 doktor ataması yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.