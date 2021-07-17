Son dakika haberi | Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple trafik kurallarına dikkati çekti

Son dakika gündem haberi... Siirt Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için klip hazırladı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için klip hazırladı. İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'ın talimatıyla Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan klipte sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı. Polislerin rol aldığı klip, "Trafik şehirlerin damarıdır, şehirlerin damarını tıkamayalım, trafik hayattır" temasıyla hazırlandı. Trafik kurallarını ihlal edenlere gerekli müeyyidelerin uygulanacağını konu alan klipte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ile şehir trafiğinin anbean takip edilmesi işlendi. Klip İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu

Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı