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Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

10.11.2021 11:19
Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

Son dakika edinilen bilgilere göre, 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist, 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı. Teröristin yakalanmadan önce yurt dışına kaçma eyleminde olduğu öğrenildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI BULUNUYOR

2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

HIRSIZLIKTAN DA 8 YIL CEZA ALMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek." denildi.

Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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