İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.
2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı. 2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek." denildi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika