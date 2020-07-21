Son dakika... Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca, teröristlere ait sığınak imha edildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Herekol Dağı bölgesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde 19 Temmuzda tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları timleri ile icra edilen Şehit Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul 2020-01 operasyonu kapsamında, YHD ile J-SİHA atışları sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve 1 mağara imha edilmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu terör örgütü mensuplarına ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 5 adet şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi. - SİİRT