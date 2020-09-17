Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt'in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 00:57 - Kaynak: İHA
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